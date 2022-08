Caltanissetta. Onde Donneinmovimento: “A breve la conclusione dell’iter per l’intitolazione della scuola elementare di S. Barbara a Rita Borsellino”

CALTANISSETTA. L’associazione Onde donneinmovimento ricorda Rita Borsellino nel quarto anniversario della sua scomparsa (14/08/2018). Rita Borsellino si è distinta per il suo forte impegno civile e per l’affermazione del valore della legalità, soprattutto fra le nuove generazioni, incontrando migliaia di studentesse e studenti di scuole di ogni ordine e grado di tutto il territorio nazionale.

Rita Borsellino ha compreso, per prima, l’esigenza di partecipazione dal basso nella politica con la significativa esperienza dei “Cantieri” per la costruzione di un programma partecipato. Un impegno civico poliedrico il suo, che va dalla legge sul riuso sociale dei beni confiscati alle mafie all’ideazione e alla crescita dell’iniziativa “La Carovana Antimafie”. Da parlamentare europea ha contribuito all’istituzione della Commissione parlamentare speciale sul crimine organizzato, (CRIM), per una strategia condivisa fra i paesi membri dell’Unione europea per il contrasto alle mafie su una dimensione globalizzata.

Noi di Onde vogliamo che la “memoria operante “ di Rita Borsellino si traduca in impegno per il futuro; il modo migliore per sentirla viva e accanto a noi è fare conoscere il suo esempio alle nuove generazioni per cui tanto si è spesa. Per queste ragioni abbiamo sollecitato l’intitolazione a Rita Borsellino della scuola elementare Santa Barbara trovando nella dirigenza scolastica e negli organi collegiali meritoria sensibilità.

Alla conclusione del complesso iter manca ormai soltanto il parere del Comune. A breve ci sarà l’emanazione del decreto da parte dell’Ufficio Scolastico provinciale e potremo concordare con la dirigente dell’istituto comprensivo Vittorio Veneto, la cerimonia di intitolazione all’inizio del nuovo anno scolastico.