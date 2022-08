Caltanissetta. Il pianista americano Kevin Hays in trio per il nono concerto del Nissa Jazz Festival

CALTANISSETTA. Sarà il pianista americano Kewn Hays, in trio con Pietro Ciancaglini al contrabbasso e Joe Santo alla batteria, protagonisti del nono concerto Mercoledì 2 Agosto alle ore 21 al Centro Culturale Michele Abbate del Nissa Jazz Festival, organizzato dall’associazione culturale Musicarte,

Kevin Hays è un pianista e compositore jazz americano. Vncitore del Grammy Award,è riconosciuto a livello internazionale come uno dei musicisti più originali e avvincenti della sua generazione. Le sue numerose registrazioni sono state acclamate dalla critica, dal The New York Times al Downbeat Magazine, e Jazz Times. Ha iniziato a suonare a New York mentre era ancora al liceo e ha guidato il suo primo disco nel 1990. Ha registrato più di venti album come leader o co-leader, di cui tre ciascuno per SteepleChase e Blue Note Records. Ha guidato un trio di lunga data con il bassista Doug Weiss e il batterista Bill Stewart, e ha anche cantato con il suo New Day Trio del bassista Rob Jost e del batterista Greg Joseph.

Di lui Brad Mehldau ha detto: “Kewin Hays è un vero originale. Tutto ciò che suona ha un’intelligenza ed uno swing profondi”

Il costo del biglietto del singolo concerto è €.10, tranne il concerto di Frida Bollani Magoni che ha il costo di €.20. Abbonamenti: 6 concerti a 50 euro, oppure 80 euro dodici concerti. 70 euro per 12 concerti per gli abbonati al buio della prossima stagione invernale di Musicarte al Teatro Margherita.

I biglietti dei singoli concerti e le diverse formule di abbonamento, si possono acquistare online dal sito: https://www.diyticket.it/ digitando nella sezione “cerca”: Nissa Jazz Festival.

Informazioni: 329 40.92.278 – 348 320.63.02 Facebook: https://www.facebook.com/musicartecaltanissetta