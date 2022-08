Arrestato dalla Polizia un incendiario che nell’Ennese ha appiccato il fuoco ad un’area boschiva

Nella giornata di ieri, la Polizia in servizio presso la Sala Operativa del Commissariato di Nicosia, in provincia di Enna, ha ricevuto una segnalazione per un incendio divampato nel territorio del Comune di Sperlinga che ha interessato circa 10 ettari di area boschiva.

Una volta raggiunta l’area, gli agenti si sono messi alla ricerca del presunto autore del reato il quale era stato visto dai residenti del luogo mentre appiccava il fuoco in più punti della vegetazione. L’incendiario, dopo essere riuscito a sfuggire agli stessi cittadini che hanno tentato di bloccarlo, si è dileguato arrampicandosi sul costone di un impervio passo collinare.

Durante l’inseguimento, l’uomo mostrava i segni di un forte stato di agitazione e, per sfuggire alla cattura, ha iniziato a lanciare pietre e a inveire nei confronti degli operatori di polizia, i quali sono riusciti a raggiungere e bloccare l’uomo in condizioni di assoluta sicurezza anche grazie all’ausilio dei Carabinieri della Stazione di Sperlinga che nel frattempo sono intervenuti sul posto. La persona è stata denunciata in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria.