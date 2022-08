A Niscemi niente distribuzione idrica per danni alle linee elettriche Enel

Caltaqua ha reso noto che, a seguito delle forti piogge verificatesi ieri pomeriggio, le linee elettriche dell’ENEL hanno subito nuovamente danni che hanno determinato il distacco della fornitura dell’energia elettrica alle fonti Mascione in territorio di Grammichele. “Nostre squadre sono al lavoro – ha comunicato Caltaqua in una nota – per ripristinare la carrabilità della strada sterrata di accesso a dette fonti, poiché resa totalmente impraticabile dai suddetti temporali”.

Pertanto, la distribuzione nel comune di Niscemi subirà un ritardo di 48 ore. Sarà cura di Caltaqua fornire ogni più utile aggiornamento per la riprogrammazione della distribuzione.