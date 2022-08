BOMPENSIERE – Una tre giorni al campo sportivo, organizzata dalla parrocchia in collaborazione dell’ASD Bompensiere Family, dal 16 al 18 agosto, alle ore 21, per assaporare il sano divertimento col calcetto parrocchiale. Tutti possono partecipare dai 6 anni in su. Da oggi, pertanto, 13 agosto sono aperte le iscrizioni, gratuitamente, e ci si può rivolgere a Carlo Benvissuto a Davide Monella e a Mattia Monella.