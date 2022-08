MILENA – 16° raduno “Città di Milena”: LA VOCE E LA BANDA. Il programma prevede alle 18,30 sfilata delle bande pe le vie Piazza Europa, Via F.lli Cervi, Cia Nazionale, Piazza Garibaldi, Via Ugo Foscolo, Piazza Aix les Bains, Via Caltanissetta, Via G.Cannella, Parco Urbano. Alle 10,30 è previsto il concertone presso il Parco Urbano. Alle 21,30 i concerti delle bande “G. Verdi” di Milena, diretta dal M.° Carmelo Mangione, e la banda musicale “Città di Avola”, diretta dal M° Sebastiano Bell’Arte con la partecipazione straordinaria della cantante Rita Botto, della Soprano Caterina Pistone, del Tenore Lillo Bellomo ed Emanuele Garlisi.