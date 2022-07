Vende il figlio appena nato per fare un’ intervento al setto nasale deviato.

Kaspiysk (Russia)- Una mamma russa di 33 anni è stata arrestata dalla polizia poco prima di perfezionare la vendita del proprio neonato nato da appena 5 giorni. Il ricavato della vendita, 3400 euro, era finalizzato all’esecuzione di un intervento di rinoplastica a cui la signora doveva sottoporsi a causa di disturbi della respirazione. Come riporta il Mirror, la donna (il cui nome non è stato rivelato) si è giustificata asserendo che non ha un lavoro e un posto dove vivere. (Lello Lombardo)