Strade siciliane. Griglia alzata sul viadotto Serra Cazzola della 640: un pericolo per gli automobilisti in transito, si è rischiato il peggio

Non finiscono mai le peripezie quotidiane degli automobilisti siciliani sulle strade dell’Isola. Oggi il racconto di un nostro lettore che descrive la sua esperienza vissuta ieri sulla 640 al volante della sua auto.

Vivo per puro miracolo, grazie ANAS. È assurdo che quella che viene chiamata autostrada, nonostante sia una SS, parlo della 640, a pochissimi anni dalla sua apertura sia ancora un cantiere aperto. Ma deviazioni a parte, che pur rallentando non creano pericoli, è assurdo che una griglia del viadotto Serra Cazzola, direzione Caltanissetta dopo la galleria zona Le Vigne, sia completamente alzata, e che si rischi la vita prendendola in pieno. Fortunatamente, sebbene abbia sbandato a destra e sinistra, ho arrestato la corsa a pochi centimetri dalla barriera di destra. Non oso immaginare se fosse stato un motociclista. Chiamati carabinieri che hanno tempestivamente fatto intervenire gli operai dell’ANAS. Rientrato a casa con carro attrezzi e con due pneumatici da sostituire, temo braccetti e spero non tanto altro.