Si è spento nella notte il professore Oscar Dell’Aira, noto vignettista e disegnatore nisseno

Dell’Aira era molto noto in città in quanto persona sempre attiva nella promozione della cultura. Aveva collaborato con diverse riviste e giornali e realizzato un video per le scuole sul tema dell’omertá con il supporto tecnico del Centro Medialogo di Milano. Invitato a diverse rassegne prestigiose di satira vignettistica, tra le quali Bordighera e Forte dei Marmi. La sua ironia pungente, sempre con stile, metteva in evidenza fatti e personaggi della nostra città. Conosciuto anche per il suo impegno in campo sociale ( ho avuto il piacere di organizzare insieme a lui un corso di satira vignettistica per i detenuti della casa circondariale di Enna).

I suoi studenti lo ricordano, come un amico, un confidente, persona delicata, gentile, affascinante e soprattutto un grande artista!

Oscar Dell’Aira aveva 68 anni, lascia due figli. I funerali si svolgeranno martedì 5 luglio alle 16 nella parrocchia San Michele di Caltanissetta.

( Lello Lombardo)