San Cataldo. Oggi secondo appuntamento con la “Pupara” al teatro nel Giardino del Nespolo

SAN CATALDO. Oggi, sabato 2 luglio, secondo appuntamento con il teatro nel Giardino del Nespolo, lo spazio all’aperto del Teatro d’essai La Condotta in Corso Vittorio Emanuele 10 a San Cataldo. Il sipario si è alzato giovedì scorso con l’effervescente spettacolo di teatro canzone delle Cheeky Sisters, che ha fatto registrare il tutto esaurito.

Calcheranno il palcoscenico del Giardino del Nespolo la Compagnia I Trovatori con “La Pupara”, uno spettacolo molto particolare che vale la pena di vedere, la cui vicenda ruota attorno ai protagonisti Ypsigro e Netroio, due menestrelli alle prese con la Pupara, l’oscura manovrante dei “pupi pidocchi”. Accompagnati dalle melodie eseguite con strumenti in stile medievale, “La Pupara” è una metafora della lotta alla mafia e dell’impegno civile, che riguarda tutti noi.

“La sottile e piacevole comicità dei protagonisti – afferma Michele Celeste direttore artistico del Teatro La Condotta-oltre a farci trascorrere un’altra piacevole serata, è occasione di riflessione sull’importanza che assume l’impegno civile di ogni cittadino in favore della legalità e contro ogni mafia. Questa etica è in linea con i presupposti del nostro teatro che quest’anno, in cui si commemora la barbara uccisione di Falcone e Borsellino, ha programmato una proposta artistica di forte resistenza civile”.

Dunque non solo comicità nello spettacolo di sabato prossimo, ma una proposta artistica degna della migliore tradizione contemporanea di teatro professionistico. Il Teatro d’essai La Condotta infatti è socio di Latitudini Rete siciliana di drammaturgia contemporanea ed è sostenuta dal contributo della Banca di Credito Cooperativo Toniolo di San Cataldo. Cell 338 1121631.