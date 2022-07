San Cataldo. L’Associazione “Straula” sta ultimando la collocazione della staccionata nel Parco urbano

SAN CATALDO. L’associazione Straula, da sempre sensibile alla cura e all’attenzione verso la Città e il suo patrimonio ambientale, ha reso noto che, a proposito del Parco Achille Carusi, si sta ultimando la collocazione della staccionata nella seconda area di sosta.

Dopo di che verranno collocati i cestini per la raccolta dei rifiuti e nei giorni a seguire le panchine e i tavoli picnic. Si tratta di interventi destinati ad abbellire e a rendere funzionale il parco urbano al quale l’Associazione Straula ha sempre lavorato per farlo diventare un fiore all’occhiello per la comunità sancataldese.