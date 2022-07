Riceve per sbaglio 330 stipendi…

Un uomo cileno, a causa di un errore, invece dei soliti 500.000 pesos cileni (545 dollari) gli sono stati accreditati 165.398.851 pesos (180.000 dollari circa), che corrispondono alla retribuzione di tutti i 330 dipendenti della CIAL Alimentos, società che opera nel settore della lavorazione della carne. Secondo quanto scrive il quotidiano locale Diario Financiero, l’azienda, non appena si è accorta dell’errore, ha subito contattato il dipendente che in un primo momento si è mostrato collaborativo. Successivamente, invece, ha dato le dimissioni attraverso una lettera inviata alla società dal suo legale e da allora non si hanno più notizie. L’azienda ha sporto denuncia contro il suo dipendente, sostenendo che si è appropriato indebitamente di fondi, ma finora non è stato effettuato nessun arresto. (Lello Lombardo)