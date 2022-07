Mussomeli, “lavori di manutenzione del verde e pulizia strade di accesso”

MUSSOMELI – A seguito della convenzione stipulata dal Comune di Mussomeli con l’ESA – Ente Sviluppo Agricolo, continuano i

lavori di manutenzione del verde e di pulizia delle vie extraurbane di accesso al paese ed in altre aree strategiche. Quest’anno in modo particolare l’alternarsi di sole e pioggia hanno incentivato in modo straordinario la crescita delle erbacce. Le squadre sono coordinate dall’assessore alla manutenzione del verde Michele Spoto ed integrate con il resto degli operai (compreso i percettori del RdC) a disposizione del Comune. “Un ringraziamento particolare – puntualizza il sindaco Catania – al dirigente Dott. Fasciana, al responsabile del personale dott. Ventura di Caltanissetta dell’ESA per la loro preziosa collaborazione e a tutti gli operai che con grande puntiglio ci stanno supportando”.