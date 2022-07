Italia, “offerta” troppo bassa per il funerale: il prete colpisce il fedele con pugni e schiaffi

La Diocesi di Aversa (Caserta) ha aperto un’indagine interna su una lite avvenuta tra un parroco ed un fedele ieri mattina all’esterno di una chiesa della città. Secondo quanto emerso, il fedele avrebbe lasciato al parroco, dopo la celebrazione di un funerale, un’offerta giudicata troppo bassa dal prete; ci sarebbe stato un alterco proseguito all’esterno della chiesa e degenerato in una vera e propria colluttazione, con il sacerdote che avrebbe colpito il fedele con pugni e schiaffi; peraltro la lite è stata ripresa anche in un video.

In una nota, la Diocesi retta dal Vescovo Angelo Spinillo, esprime «il proprio rammarico per quello che è accaduto e attiva i propri organismi canonici deputati a fare piena luce sull’accaduto. Altresì esprimiamo – prosegue la nota – vicinanza ad ogni persona che possa sentirsi lesa e si dichiara disponibile a continuare il dialogo già intrapreso per riportare serenità nella vita di tutti coloro che sono stati coinvolti nell’accaduto». Al momento nessuna denuncia è stata formalizzata a carabinieri o alla Polizia di Stato.