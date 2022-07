Elezioni regionali in Sicilia, Cateno De Luca presenta liste e candidati

PALERMO (ITALPRESS) – Il candidato alla presidenza della Regione Siciliana, Cateno De Luca, ha presentato in una conferenza stampa indetta a Palermo, a piazza Indipendenza, le liste che lo sosterranno nella sua corsa alla poltrona di governatore e alcuni dei nomi che compongono il suo team. Con l’ex sindaco di Messina, leader di Sicilia Vera, c’è Dino Giarrusso, ex M5S con il suo Sud chiama Nord, ma anche Ismaele La Vardera e la new entry Igor Gelarda, che lascia la Lega per abbracciare questo progetto, oltre a una schiera di sindaci del territorio siciliano, già 55 in tutto, il cui sostegno verrà ufficializzato nei prossimi 15 giorni.

“Cambierà tutto” è lo slogan di Cateno De Luca, che verrà supportato dalle tre liste principali “Orgoglio siculo – Sicilia Vera”, “Sicilia Vera – Rinascimento di Vittorio Sgarbi” e “De Luca Sindaco di Sicilia – Sud chiama Nord”. Si aggiungono sei liste sotto l’insegna di Sicilia Vera: “Basta Mafie”, “Giovani per De Luca, “Lavoro in Sicilia”, “Autonomia Siciliana”, “Impresa Sicilia” e “Terra d’amuri”.

De Luca, che secondo i rilevamenti in suo possesso rivela di avere attualmente il 41% dei consensi, inizierà mercoledì all’alba un lungo cammino a piedi da Fiumedinisi, alle porte di Messina, fino a Palermo: “Abbiamo impostato una strategia di cambiamento radicale non solo nei temi ma anche negli uomini e donne – ha spiegato De Luca – In tanti ci stanno cercando, lo spazio c’è se si vuole contribuire al cambiamento. Le forze politiche devono trovare l’uomo o la donna che siano in grado di battere Cateno De Luca, noi siamo gia al 41%, ma loro vogliono cercare un candidato che possa perdere con l’onore delle armi, riuscendo a piazzare degli eletti – ha aggiunto sulla corsa alle regionali – Spero che il mio rivale sia Musumeci, che ci ha fatto vergognare più volte”.

