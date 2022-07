Elezioni Regionali, Fratelli d’Italia Caltanissetta vuole Bruzzaniti candidato: “Punto di riferimento per molti cittadini “

Il circolo Fratelli d’Italia Caltanissetta durante il consueto incontro settimanale tra dirigenti e tesserati del circolo, ha avuto modo di esaminare la situazione politica in città, ponendo attenzione su diverse problematiche, dall’ufficio tributi, agli impianti sportivi, dalle manifestazioni estive alle iniziative a sostegno di famiglie ed attività commerciali.

Un elemento fondamentale nell’affrontare le tante tematiche oggetto dell’incontro è stata l’esigenza di rimettere i cittadini al centro del dibattito politico, coinvolgendoli, ascoltandoli, ed elaborando, anche insieme a loro, soluzioni utili all’intera città.

Il gruppo ha anche analizzato la situazione politica del partito alla luce dei prossimi appuntamenti elettorali che porteranno i cittadini, in autunno, al rinnovo dell’assemblea regionale e, nei prossimi anni, alle elezioni parlamentari (2023) e amministrative nel capoluogo nisseno (2024).

In questo impegnativo scenario politico, il partito di Giorgia Meloni, si propone come autorevole e credibile interlocutore per le forze di centro destra, al fine di evitare il ripetersi di metodi e candidature figlie di sconfitte e di mancata rappresentanza territoriale.

Il circolo nisseno guidato da Vincenzo Lo Muto ha focalizzato l’attenzione su due punti fondamentali:

1) Potenziare la rappresentanza del partito e proporre candidature professionali, nuove e anagraficamente giovani. La politica ha bisogno di idee innovative e, sia nel capoluogo che in provincia, esistono dirigenti di partito e amministratori che hanno dimostrato capacità organizzativa e programmatica adeguata al contesto storico che sta vivendo il territorio e il paese. È opinione comune che la politica ha bisogno dell’esperienza di chi ha governato, ma deve dare spazio ad una classe politica che dia alternanza ad idee e contenuti.

2) Caltanissetta deve essere il fulcro di scelte progettuali e candidature per le prossime elezioni regionali e nazionali. Il territorio deve poter proporre personalità che possano essere oggetto di valutazione da parte dei dirigenti regionali e/o nazionali. Fratelli d’Italia è un partito che si sta radicando fortemente sul territorio nazionale grazie ai circoli territoriali questo comporta una attenta partecipazione da parte dei tesserati e dei simpatizzanti.

Gianluca Bruzzaniti con Vincenzo Lo Muto

In questo contesto Fratelli d’Italia – Caltanissetta sta avendo una crescita esponenziale di tesseramenti e partecipazione, grazie anche alla valida rappresentanza dei consiglieri comunali Salvatore Petrantoni e Gianluca Bruzzaniti, che si distinguono per la loro attenta partecipazione e abnegazione nei lavori consiliari e nelle commissioni in cui sono presenti. Ed è proprio su questi nomi che il circolo nisseno vuole investire, per porre in essere i punti programmatici discussi.

Sostenere energicamente la candidatura all’assemblea regionale di Gianluca Bruzzaniti, giovane imprenditore, laureato in Scienze Politiche, decano di Palazzo del Carmine, rappresenterebbe una scelta di qualità visto che, il capogruppo al consiglio comunale nisseno, inquadra tutti quei punti fondamentali che oggi la nuova politica pretende, essendo quotidianamente presente sul territorio e punto di riferimento per molti cittadini grazie alla sua disponibilità, competenza e caparbietà.

Ma è risaputo che in politica oltre alle idee ci vogliono i voti dentro l’urna elettorale. Ebbene, lo scrivente, a nome del circolo, ritiene che anche questo punto sia assolutamente garantito, visto che Bruzzaniti, tra i consiglieri comunali eletti con un numero di consensi maggiori alle elezioni comunali del 2019, può rappresentare il punto di convergenza delle tante “anime” della destra non solo nissena, ma anche della provincia. Il candidato prescelto dal circolo territoriale nisseno incarna l’idea di candidatura utile, affinché Caltanissetta abbia un candidato seriamente in grado di arrivare a Palazzo d’Orleans.

Ing. Vincenzo Lo Muto

Coordinatore Cittadino Fratelli d’Italia Caltanissetta