Covid, Sicilia quinta regione per contagi con 8.584 casi. 5 morti

ROMA (ITALPRESS) – Sicilia al quinto posto per contagi con 8.584 nuovi casi di Covid-19 registrati a fronte di 31.271 tamponi eseguiti. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della salute. Ieri, i nuovi positivi erano 8.060. Il tasso di positività sale fino quasi al 27,5%. Gli attuali positivi sono 119.386 con una diminuzione di 7.925 casi. I guariti sono 17.359, mentre cinque sono i decessi che portano il totale dei decessi a 11.285. I pazienti ricoverati sono 1011, 10 in più rispetto al giorno precedente, in terapia intensiva sono 41, uno in più rispetto a ieri. I casi sul territorio regionale sono così distribuiti: Palermo 2.392, Catania 1.811, Messina 1.202, Siracusa 981, Trapani 730, Ragusa 649, Caltanissetta 431, Agrigento 1004, Enna 239.

(ITALPRESS).

