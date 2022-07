Caltanissetta. Vertice della Lega – Prima l’Italia. Michele Vecchio: “Riunione che sa di ieri ma guarda al domani”

CALTANISSETTA. “Quella di oggi, è stata una riunione che sa di ieri ma che guarda al domani”. Così Michele Vecchio Coordinatore Provinciale di LEGA – PRIMA L’ITALIA a Caltanissetta. Il suo è un chiaro riferimento al ritorno delle riunioni di presenza e agli obiettivi imminenti delle prossime elezioni politiche, elezioni a cui il partito del carroccio guarda con occhi da protagonista.

E’ stato il Coordinatore Provinciale Michele Vecchio, a convocare il Direttivo a seguito delle indicazioni regionali, due sono stati i temi importanti su cui ci si è confrontati, Elezioni Politiche del prossimo 25 settembre e Pontida del prossimo 17-18 settembre. Vecchio ha portato subito l’attenzione sui temi da trattare, non è mancato il confronto e a tratti anche con toni accesi, ma con esperienza e dialogo la riunione ha lasciato ai partecipanti motivazione e nuova carica.

Insieme a Michele Vecchio tra i presenti, anche Oscar Aiello, il quale per l’occasione andrà ad affiancare il Responsabile Regionale Organizzativo Massimo Gionfriddo. Aiello nel suo intervento ha spiegato che prima delle elezioni saranno diversi gli eventi che si terranno in tutte le provincie dell’isola, e non è esclusa visita del Leader Matteo Salvini, il quale negli anni ha dimostrato di non voler perdere occasione per esprimere il suo affetto per la terra del sole.

A dare contenuti competenti e linfa nuova, ci ha pensato il Deputato On.le Alessandro Pagano. Lo stesso ha evidenziato il contesto socio-politco che l’italia sta affrontando, ha spiegato quanto il centro destra abbia oggi più che mai la responsabilità di andare al governo, e che nonostante i sondaggi ci vedano favoriti, non bisogna cullarsi delle crisi apparenti tra grillini e partiti di centro-sinistra i quali, come sempre, si ritroveranno uniti per l’unico e solo vero obbiettivo che è quello della poltrona.

Alla riunione erano presenti tutti Coordinatori Cittadini della provincia di Caltanissetta oltre ai diversi amministratori comunali, si è visto qualche “volto nuovo” che non ha perso occasione per congratularsi per l’organizzazione ed evidenziando che il tutto è avvenuto il 29 luglio con più di 30°.