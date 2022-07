Bimba di un anno e mezzo abbandonata sola a casa per una settimana e ritrovata morta.

La madre, se così possiamo classificarla, Alessia Pifferi, 37anni, fermata per omicidio volontario pluriaggravato. Per una settimana la bimba è stata lasciata sola nel suo lettino con un biberon contenente del latte. Il fatto è successo in un appartamento della periferia di Milano. La donna separata e con un nuovo compagno, durante gli interrogatori sarebbe rimasta lucida e senza manifestare alcun segno di pentimento, neanche un pianto. «Sapevo che poteva andare così», avrebbe detto. La bambina sarebbe stato il frutto di una relazione clandestina molto probabilmente indesiderata; una vicina ha riferito: «non giocava mai con lei, non la portava a passeggio, la teneva sempre nel passeggino». ( Lello Lombardo )