Ucraina, Mattarella “Il conflitto evidenzia il valore strategico del mare”

ROMA (ITALPRESS) – “Il valore strategico della Marina e della dimensione del mare è andato ulteriormente aumentando nei decenni della globalizzazione”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso dell’incontro con il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, Enrico Credendino.

“La crisi in Ucraina con l’attacco della Federazione Russa, ne evidenzia ancor più il rilievo. Non vi è conflitto che non si riverberi immediatamente nei paesi vicini e nei popoli vicini e su popoli che appaiono più lo tanti. E’ così negli aspetti alimentari con il blocco della navigazione nel Mar Nero e per quelli energetici. Questi hanno dato l’avvio a un processo per differenziare le fonti che vede in ogni caso il trasporto marittimo una via essenziale”.

