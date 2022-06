Sicilia, Migranti: trasferimenti e rimpatri, si svuota hotspot Lampedusa

Il mare mosso ferma gli sbarchi a Lampedusa e la Prefettura di AGRIGENTO ha predisposto un piano di alleggerimento dell’hotspot tornato ad affollarsi dopo gli ultimi approdi. In tarda mattinata un volo charter con dieci tunisini a bordo, diretto a Bari, e’ decollato dall’aeroporto dell’isola.

Per il pomeriggio e’ previsto un identico trasferimento per altri dieci tunisini accompagnati dalla polizia. Da Bari, i tunisini saranno rimpatriati in maniera coatta. All’hotspot di contrada Imbriacola, dopo il primo volo charter, restano 535 ospiti, a fronte di 350 posti previsti come capienza massima. Altri 118 migranti, poco prima, hanno lasciato l’hospot e sono stati caricati sul traghetto di linea Sansovino che arrivera’ in serata a Porto Empedocle. Ieri sera erano stati 80, invece, a lasciare il centro.