Sicilia, in auto con 400 grammi di eroina nelle tasche interne dei pantaloni, arrestato

Nel corso di un normale servizio sul territorio, i militari del Comando Provinciale di SIRACUSA hanno controllato un ghanese trovandolo in possesso di circa 400 gr. di eroina nascosta nelle tasche interne dei pantaloni.

Il 47enne, proveniente da Palermo a bordo di un mezzo di trasporto pubblico, è stato fermato al capolinea dei bus a SIRACUSA, perquisito e condotto in caserma per gli accertamenti di rito a seguito dei quali arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, su disposizione della Procura della Repubblica di SIRACUSA, associato presso la locale Casa Circondariale ‘Cavadonna’.