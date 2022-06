Sicilia, droga: cocaina tra la ‘nduja, corriere calabrese arrestato a Messina

Trasportava 3,4 chili di cocaina in auto, suddivisa in cinque panetti avvolti da una pellicola trasparente al cui interno vi era della ‘nduja, ma lo stratagemma non è servito a evitare di essere scoperto e così è finito in arresto. Si tratta di un 52enne calabrese, fermato dai carabinieri della Compagnia di MESSINA Sud presso la rada San Francesco.

Al controllo, l’uomo ha dato segni di nervosismo e non è riuscito a dare una spiegazione sul motivo del suo viaggio. Da qui la decisione dei militari di controllare l’auto e la scoperta della droga, nascosto in due vani ricavati dietro agli stop posteriori. Il 52enne è in attesa dell’udienza di convalida presso il Tribunale di MESSINA