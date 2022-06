Sicilia, De Luca e Giarrusso fondano nuovo partito: “Sud chiama Nord”

“Sud chiama Nord”. Questo il nome del partito lanciato oggi dall’ex sindaco di Messina, e candidato governatore in Sicilia, Cateno De Luca, e dall’europarlamentare ex M5s Dino Giarrusso. De Luca e Giarrusso, insieme con il deputato regionale Danilo lo Giudice e alla ex ‘Iena’ Ismaele La Vardera, hanno presentato nome e simbolo del movimento nel corso di una conferenza stampa all’Assemblea regionale siciliana, a Palermo.

Giarrusso sarà segretario nazionale e De Luca coordinatore, La Vardera presidente. “Vogliamo fare in modo che il Meridione non abbia più alcun gap con il resto d’Italia – ha spiegato Giarrusso -. Nessuna guerra tra Sud e Nord, noi vogliamo fare capire che un Meridione forte fa bene a tutta l’Italia e anche alle imprese del Nord”.