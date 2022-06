Progetto Nissa, l’esperienza di Massimo Ferraro per la direzione sportiva dei biancoscudati

Prende forma il progetto tecnico che riguarda la prima squadra per la prossima stagione. La società, dopo attente valutazioni, mette il primo tassello del nuovo mosaico, affidando la carica di direttore sportivo ad un nisseno doc, Massimo Ferraro. La scelta è ricaduta su un uomo di calcio dalla grande esperienza, le cui qualità sono riconosciute da anni negli ambienti calcistici non solo siciliani ma anche a livello nazionale. Massimo insomma non ha bisogno di presentazioni, basti pensare che di recente è stato protagonista di importanti successi. Come dimenticare l’entusiasmante cammino che ha portato la Sancataldese alla conquista della serie D insieme all’amico Lirio Torregrossa?​ “Orgoglioso di potere contribuire alla crescita della squadra della mia città” sono state le ​ prime parole del ds biancoscudato dopo avere accettato l’incarico. “Non potevo dire di no. Finalmente le due realtà calcistiche più importanti della città, si sono messe assieme per creare un unico progetto duraturo e dalle basi solide. Non potevo dire di no -continua Ferraro- a degli amici che conosco da tempo e che hanno sempre dimostrato amore e passione per il calcio. Non potevo dire di no ad una grande persona, conosciuta e apprezzata in tutto il territorio come il presidente Sergio Iacona. Adesso -conclude Ferraro- ci mettiamo subito al lavoro, daremo tutto per fare bene e siamo certi che i nostri tifosi ci staranno vicini in questo nuovo cammino. Forza Nissa!”.