Nel nisseno, Messa prima degli esami: Chiesa Madre di Serradifalco, giovedì 16 giugno

Giovedì 16 giugno, alle ore 18.00, presso la Chiesa Madre di Serradifalco (CL), si svolgerà la Messa prima degli esami, un’iniziativa promossa dai sacerdoti dell’Unità pastorale di Serradifalco. La Celebrazione Eucaristica in onore dello Spirito Santo, sarà presieduta dall’Arciprete don Biagio Biancheri, il quale ogni anno in prossimità di questo importante appuntamento per la vita dei ragazzi e delle ragazze, vuol far sentire loro vicina la Comunità Ecclesiale.

I maturandi saranno accompagnati dai loro genitori, fratelli, nonni e dagli insegnanti. Avranno anche la possibilità di celebrare il Sacramento della Riconciliazione. A ciascuno di loro sarà consegnata la penna che potranno utilizzare per la prova scritta e l’immaginetta di San Giuseppe da Copertino, patrono degli studenti. Al termine della celebrazione, brindisi augurale e gelato per tutti.