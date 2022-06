Mussomeli, Solennità Corpus Domini: Clero ed Autorità in processione

MUSSOMELI – Solenne! Si, proprio così. La “festa du Signuri” ha registrato la sua solennità, allorquando, nella Chiesa Madre, la concelebrazione del Clero locale (parroci, sacerdoti e diacono), animata dai fraticelli della Copiosa Redenzione, il coro parrocchiale, e la numerosa partecipazione dei fedeli alla funzione religiosa, la presenza delle Autorità civili e militari, ha confermato la solennità della giornata liturgica. Tutti in fila in processione: La Congregazione “San Pasquale”, Gli Amici di San Francesco, Congregazione San Vincenzo Ferreri, Confraternita SS. Sacramento di San Giovanni, Maria SS. Delle Vanelle in Sant’Enrico, B. V. Maria del Monte Carmelo, Maria SS. Dei Miracoli, Arciconfraternita SS. Sacramento alla Madrice, religiosi, clero.

L’Ostensorio è stato sorretto inizialmente dall’Arciprete don Pietro Genco e, lungo il tragitto, si sono alternati i parroci ed i sacerdoti.

Al seguito: Il comitato del Corpus Domini, rappresentato dai confrati Giuseppe Vullo, Salvatore Mulè e Daniele Alessi; le Autorità Civili e Militari, la Filarmonica “G. Puccini” che ha animato musicalmente la processione, e i tanti fedeli che hanno voluto onorare la ricorrenza. Tutti coinvolti, dunque, nella processione: infatti, a sorreggere il baldacchino le confraternite a turno come, anche l’ombrello è stato preliminarmente sorretto dal primo cittadino Catania e a seguire dal presidente del Consiglio Gianluca Nigrelli, alternandosi, successivamente, i rappresentanti dei sodalizi presenti.(i video dei Vespri solenni, Messa solenne e processione)