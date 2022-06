Mussomeli, settimana eucaristica partecipata in tutte le parrocchie. Domenica nella chiesa di Santa Maria ” ‘u Cori di Gesù”

MUSSOMELI – Una settimana eucaristica intensa, quella appena trascorsa, che ha visto impegnati parroci, sacerdoti, diaconi, religiosi e religiose, confraternite, associazioni e congregazioni e realtà ecclesiali annesse alle parrocchie, sia per i riti in chiesa che le processioni nelle otto giornate dell’ottava frll solennità del Corpus Domini.. Sempre presenti e puntuali le Forze dell’Ordine. Anche le Autorità civili hanno onorato la ricorrenza. Un centro abitato che si è presentato ordinato con il particolare intervento di pulizia degli addetti ai lavori e con il tradizionale addobbo delle “figuredde” da parte di alcuni residenti dei quartieri dove sono state previste soste per le benedizioni eucaristiche. Un percorso variegato con tante coperte stese ai balconi per omaggiare il passaggio della processione col SS. Sacramento attraverso strade larghe e strette, salite e discese, con un meteo caldo, all’imbrunire ed, in talune viuzze, accompagnato da una non adeguata illuminazione, con rosari ed inni eucaristici, riecheggianti in pieno centro storico. Anche la banda musicale, quasi in tutte le sere, ha animato le processioni. Insomma la solennità del Corpus Domini del 2022 ha registrato la partecipazione delle persone, dai cui volti sembra essere apparso un senso di liberazione per i due anni di fermo dovuto alla pandemia. Terminata la solennità del Corpus Domini, ultimo tradizionale appuntamento eucaristico è quello previsto per domenica prossima nella chiesa di Santa Maria di Gesù, di cui è rettore il sac. Sebastiano Lo Conte, con la festa del “Cuore di Gesù”, che vede impegnato un apposito comitato. Sono questi i link delle otto giornate eucaristich:

Madrice: https://youtu.be/bnrcacO1ugY

Madrice secondo giorno: https://youtu.be/GpCZI8TDpRY

Trasfigurazione: https://youtu.be/4Ekwo7-1ZWI

CRISTO RE: https://youtu.be/OYCjmYPo4Dw

SANTUARIO: https://youtu.be/H7Fld38Lugc

SANT’ENRICO: https://youtu.be/pKsoqQFYlC0

PARROCCHIA CARMELO: https://youtu.be/8u9_Y3D-j58

PARROCCHIA SAN GIOVANNI: