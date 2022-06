Mussomeli, progetto (2 milioni di euro) presentato per riqualificare Palazzo Sgadari e Parco Urbano

MUSSOMELI – Il sindaco Catania: “Esprimo piena soddisfazione per l’ennesima progettualità messa in campo dal comune di Mussomeli.

Nella giornata di ieri, infatti (martedì 15 giugno 2022) è stato presentato un progetto complessivo di circa 2 milioni di euro finalizzati al “Completamento e riqualificazione di infrastrutture sociali” ai sensi dell’

avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per Servizi e Infrastrutture Sociali di comunità da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione n. 5 “Inclusione e Coesione” del Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR), Componente 3: “Interventi speciali per la coesione territoriale” – Investimento 1:

“Strategia nazionale per le aree interne – Linea di intervento 1.1.1

“Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU. L’intervento presentato dal comune di Mussomeli prevede la realizzazione di lavori di completamento dei piani 3° e 4° e riqualificazione di Palazzo Sgadari e Parco Urbano S. Genco per un importo complessivo di circa 2 milioni di euro. La proposta progettuale è finalizzata alla realizzazione a Palazzo Sgadari del “palazzo della cultura” (con sala antiquarium, biblioteca, spazio mostre permanenti, sale seminari e convegni, con annessa caffetteria letteraria) e alla sistemazione e miglioramento funzionale del Parco Urbano. Gli investimenti da realizzare sono i seguenti:

• Lavori di manutenzione, completamento e riqualificazione;

• Allestimento spazi espositivi;

• Adeguamento abbattimento barriere architettoniche.

Ringrazio per questo ennesimo sforzo progettuale l’ing. Capo Carmelo Alba. Siamo fiduciosi che anche queste progettualità, sia per la qualità degli interventi sia per la validità della proposta, possano andare a buon fine. L’obiettivo è quello di potenziare le strutture culturali del nostro territorio anche al servizio di nuovi flussi turistici”