Mussomeli, piccoli interventi nel centro abitato

MUSSOMELI – Cura del verde pubblico. Piccoli lavori nel centro urbano. Così l’Assessore comunale Michele Spoto: “In questi giorni stiamo effettuando, ove necessario, piccoli e leggeri interventi di potatura (utilizzando solamente una taglia siepe), limitatamente alla eliminazione di pericoli per la pubblica incolumità come innalzamento delle fronde, per garantire visibilità e percorribilità delle sedi viarie, carraie e pedonali comunali, nonché per garantire il rispetto del Codice Civile e del Codice della Strada”.