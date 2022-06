Mussomeli, magistrale intervento su politraumatizzata minorenne

MUSSOMELI – Nella tarda mattinata dello scorso mercoledì 8 giugno, l’ospedale “M.I. Longo” di Mussomeli si è reso protagonista di un episodio di eccellenza sanitaria. Una ragazza diciassettenne è stata trasferita dall’ospedale “S.Elia”, nosocomio hub, al presidio di Mussomeli in quanto vittima di un incidente stradale, avvenuto nell’agrigentino, che le ha causato un politrauma all’arto inferiore sinistro. Una volta ricoverata presso l’U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia diretta dal dott. Carlo Dell’Utri, la paziente è stata sottoposta ad intervento di osteosintesi per frattura diafisaria del femore con interessamento del quadricipite. L’intervento, eseguito magistralmente dal dott. Liborio Miccichè, coadiuvato dal dott. Totuccio Mantio, si è concluso con ottimi risultati. Intanto, così in una nota della segreteria aziendale Nirsind: “L’ospedale Longo ha “sete” di riprendere l’attività al meglio delle proprie possibilità e potenzialità e in tutte le unità operative previste dalla recentissima riorganizzazione ospedaliera regionale. Difatti, nonostante la struttura sanitaria sia in grave sofferenza per la chiusura della Chirurgia e per la mancata riapertura della Pediatria, questo nosocomio continua a dare risposte all’utenza con le risorse presenti e a fronte di una stoica dottoressa Rossella Di Giovanni, unica anestesista onnipresente. La vicenda della giovanissima Dalila, ha dimostrato che ogni reparto e tutti i servizi del P.O. “ Longo” di Mussomeli sono una risorsa preziosissima e fondamentale per una comunità vasta come quella del Vallone. I 13 anni di direzione del dott. Dell’Utri del reparto di Ortopedia di Mussomeli sono ricchi di un valore aggiunto che mai prima d’ora, questa unità operativa, aveva avuto nella sua quarantennale attività. Oggi arriva nel nostro nosocomio utenza proveniente non solo dalla provincia da tutta la Sicilia e fuori regione. Poiché il prossimo settembre il dott. Dell’Utri andrà in quiescenza, vogliamo cogliere l’occasione per ringraziarlo non solo per l’attività svolta ma per aver trasferito il suo sapere ai validissimi collaboratori, i chirurghi ortopedici già citati, i dottori Miccichè e Mantio – che oggi rappresentano il presente e il futuro di questa comunità cittadina e sanitaria. Conla presente nota, cogliamo occasione per manifestare il nostro forte confido verso il management aziendale che possa dare un immediato seguito alle graduatorie dei medici per “arruolare” tutti quei sanitari che sono disposti a dare il proprio contributo al funzionamento del “P.O.Longo”, indipendentemente dalla nazionalità degli stessi operatori proposti”.