Mussomeli, le prime comunioni alla Madrice fra gioia ed emozione

MUSSOMELI – Con le prime comunioni di quest’anno, dopo l’emergenza pandemia, seppure con cautela, sono riprese le solenni celebrazioni delle prime comunioni dei ragazzi, concludendo così il ciclo della loro preparazione, a cura delle catechiste, coincidente con i cicli scolastici. E così nella chiesa Madre, di cui, da oltre un decennio, è arciprete parroco don Pietro Genco, undici fra ragazzi e ragazze, bianco vestiti, in una cornice di festa, accompagnati all’altare dagli emozionati genitori con un piccolo corteo introitale, guidato dalle catechiste Marisa Territo e Giusy Piazza, hanno fatto il loro ingresso in chiesa, accolti dalle maestose note del nuovo organo che hanno introdotto la solenne liturgia. E proprio attorno all’altare, adornato con i loro gigli in mano, hanno ricevuto l’attesa prima comunione. Questi i ragazzi: Barba Carmelo Angelo, Bonfante Giuseppe, Di Piazza Manuel, Dinola Mattia, Genco Russo Irene, Genco Russo Giuseppe, Maida Giorgia Karol, Mazzara Francesco Pio, Nucera Paolo, Siragusa Stefania, Valenza Angelo Maria. La pergamena a ricordo della Prima comunione coll’Arciprete don Pietro Genco e la foto ricordo ha immortalato l’evento.