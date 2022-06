Mussomeli, la lingua spagnola protagonista al “Virgilio” con la Certificazione DELE

MUSSOMELI -Grande soddisfazione ed entusiasmo per gli studenti degli indirizzi Linguistico e Alberghiero dell’Istituto “Virgilio” di Mussomeli che con impegno e partecipazione hanno frequentato il corso per la certificazione linguistica di spagnolo DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera) svoltosi nei mesi da Marzo a Maggio.

Il corso, che rientra nel Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto per l’anno scolastico 2021/2022, ha ottenuto molti consensi e sarà riproposto il prossimo anno, con l’augurio di poter coinvolgere un numero di alunni sempre più numeroso.

L’entusiasmo, l’impegno e la grande volontà di perseguire l’obiettivo prefissato sono stati i punti di forza dell’intero percorso. Gli alunni hanno affinato le loro abilità di ascolto (Escuchar), comunicazione orale (Hablar), lettura (Leer) e scrittura (Escribir) e potenziato il livello generale di competenza linguistica, al fine di sostenere l’esame per il conseguimento della certificazione linguistica internazionale di livello A2-B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento, rilasciata dall’ Instituto Cervantes per conto del Ministero dell’Istruzione spagnolo.

La proposta formativa, oltre ad essere un valore aggiunto per l’Istituto “Virgilio”, ha inciso in maniera positiva sulla motivazione degli studenti attraverso una maggiore consapevolezza delle loro potenzialità e delle loro competenze comunicative.

Ormai ci muoviamo in una realtà sempre più globale e nella vita di tutti i giorni ci troviamo a usare le lingue straniere. Così, avere una certificazione che confermi la conoscenza di una lingua straniera può rivelarsi un enorme vantaggio, sia per gli studi sia per il mondo del lavoro. Sono sempre di più, infatti, le università italiane che permettono di convertire una certificazione in crediti accademici, evitando allo studente che abbia già attestato il proprio livello linguistico di svolgere un ulteriore esame.

Inoltre, per chi pensa di fare un’esperienza di studio all’estero, grazie a certificazioni linguistiche pregresse è possibile partecipare alle selezioni in molte università straniere, dimostrando di possedere un requisito fondamentale per l’ammissione.

Alla fine di questo straordinario viaggio nel mondo dello studio della lingua spagnola, un ringraziamento particolare va al Dirigente Scolastico, Dott.Vincenzo Maggio, che ha voluto offrire questa grande opportunità agli allievi, un’opportunità che non si è limitata solo al sostenere l’esame per il conseguimento della certificazione linguistica DELE, ma è stata anche l’occasione per riscoprire potenzialità talvolta inespresse.

Ancora una volta la Scuola ha dimostrato di essere un luogo di crescita indispensabile per la formazione e il successo degli alunni, permettendo di ampliare la propria esperienza formativa e il proprio bagaglio culturale anche in prospettiva delle esperienze future. (DALLA SCUOLA FLORIANA PERITORE)