Mussomeli, finanziati 494 mila euro riqualificazione Asilo Nido “Pasquale Noto”

MUSSOMELI – ” Sono estremamente soddisfatto – Giuseppe Catania – nel comunicare che un altro finanziamento con fondi dell’Europa è stato assegnato al comune di Mussomeli (DDG n. 909 del 14.06.2022). Si tratta di € 494.107,00 di contributo a fondo perduto destinati alla realizzazione dei lavori di ristrutturazione e implementazione dei servizi di cura per la prima infanzia – asilo nido “Pasquale Noto” di via Enrico Mattei. In questo modo, i nostri bambini avranno un ambiente ancora più sicuro ed accogliente. Con questo ultimo decreto abbiamo centrato l’obiettivo che ci eravamo posti di ottenere il finanziamento per la riqualificazione di tutti i plessi scolastici presenti a Mussomeli”.