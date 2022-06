Mussomeli, Festa dei bambini 2022. Al via le prenotazioni dei piccoli per la partecipazione

MUSSOMELI – C’è un detto che dice che le cose belle non durano. Niente di più falso. La Festa dei bambini che, di sicuro, è un cosa bella dura da 35 anni. E’ bella per i bambini che vi partecipano cantando e ballando. E’ bella per i genitori che vivono l’emozione di vedere i propri figli sul palco, spesso rivivendo le proprie esperienze di partecipazione quando a loro volta erano bambini. E’ bella perché è un momento che unisce, che porta allegria, ma soprattutto che “genera” Amore e solidarietà. E’ bella perché fa riscoprire valori a volte sopiti come la gratuità, il dono di sé, la generosità: Valori largamente affrontati sul palco sia con testimonianze che dai testi delle canzoni. L’associazione Don Diego Di Vincenzo da allora il via a questo tornado di bellezza ed emozioni. Anche quest’anno sarà una edizione estiva che ci vedrà all’aperto sotto le stelle. Adesso è importante iscriversi per partecipare e farlo presto perché le iscrizione termina il 2 luglio. Possono partecipare tutti i bambini a partire dai 6 anni, ma anche i più piccoli che si sentono pronti per il palco. Ricordate che “il pane è di tutti” e grazie a questa bellissima iniziativa potremo continuare ad assicurarlo a chi ne ha bisogna. Grazie da parte dell’associazione e dei volontari. (L’associazione don Diego Di Vincenzo)