Mussomeli, corso base di apecoltura a Palazzo Sgadari

MUSSOMELI – L’Assessore Michele Spoto, comunica che l’Amministrazione Comunale in collaborazione con l’Associazione Allevatori “Apis Mellifera Siciliana”, ha organizzato per giorno 29 giugno il Corso Base per Apicoltori. L’Associazione allevatori “Apis Mellifera Siciliana”, ogni anno organizza corsi finalizzati a diffondere la conoscenza TEORICA E PRATICA per una gestione efficace degli alveari e la realizzazione dei relativi prodotti di qualità. Quest’anno a Mussomeli, si è pensato di organizzare un corso base nella sua più recente e aggiornata versione, trattando le particolarità gestionali che richiede l’allevamento del super organismo alveare. Il corso base, infatti, ha la finalità di mettere a fuoco le caratteristiche peculiari delle api in termini di gestione e produttività. Il corso è rivolto ad apicoltori che sono già in possesso di alveari ma anche a chi si vuole avvicinare per la prima volta all’affascinante mondo dell’apicoltura. Farà da relatore il noto apicoltore professionista Carlo Amodeo. Non mancheranno i momenti costruttivi di confronto e dibattito sui temi più salienti, nonché la visita in campo di un apiario. L’Assessore, nel confermare l’attenzione dell’amministrazione nelle tematiche che riguardano la salvaguardia dell’ambiente, ricorda che il Comune di Mussomeli, nel mese di novembre ha aderito, con apposita delibera di giunta all’iniziativa Comuni Amici delle Api, con l’obiettivo di attivare una politica mirata sulla difesa delle api, sulla biodiversità e sul loro potenziamento. Il sindaco Giuseppe Catania, specifica che tale corso è una grande opportunità per chi vorrà avvicinarsi al mondo delle api. Gli interessati potranno presentarsi direttamente giorno 29 giugno alle ore 9:00 presso Palazzo Sgadari. Per motivi organizzativi è preferibile una pre-iscrizione cliccando sul seguente link https://forms.gle/aMa2Cdmpd6ytmNZy5 (L’ Assessore all’Agricoltura e Attività Produttive Michele Spoto )