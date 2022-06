Mussomeli, alla Chiesa Madre Vespri solenni del Corpus Domini. Presenti autorità, tutte le confraternite e associazioni

MUSSOMELI – Preceduto da un improvviso e passeggero acquazzone estivo, alla presenza delle Autorità civili e militari, delle Confraternite, Associazioni e Congregazioni, sono stati celebrati, stasera alle ore 19, i Vespri in occasione della solennità del Corpus Domini. Addobbato a festa il piazzale Madrice con l’impegno attivo dei Confrati e del preposto comitato dell’Arciconfraternita che stanno dando il loro prezioso contributo per onorare, pur nella sobrietà, la solennità del Corpus Domini, che ritorna nel suo normale svolgimento, dopo due anni di fermo pandemico. Al termine della funzione religiosa, un momento in fraternità nel Piazzale Madrice, in cui i confrati hanno provveduto all’accoglienza. Da ricordare le messe di domani, messe alle 9,30 e alle 11,00 nella mattinata; alle 18, messa solenne concelebrata dal clero locale e a seguire la tradizionale processione per la via dei Santi.