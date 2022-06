Mussomeli, al Palazzo Sgadari conferenza Stampa di presentazione del progetto “Net Walking & PLAY EXPERIENCES”

MUSSOMELI – Si è svolta questa mattina 9 giugno alle ore 10:00 presso il Palazzo Sgadari di Mussomeli la Conferenza Stampa di presentazione del progetto “Net Walking & PLAY EXPERIENCES” finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e realizzato dall’ATS “Experiences” composta dal capofila Viva Senectus soc. coop. soc., dal Comune di Mussomeli e dalla Coop. soc. Terra Sacra. Ha moderato l’incontro: Matteo Bevilacqua, Presidente della Terra Sacra coop. soc.

Sono intervenuti:

• Giuseppe Catania, Sindaco del Comune di Mussomeli

• Gianluca Nigrelli, Presidente del Consiglio Comunale di Mussomeli

• Michelangelo Mangiapane, Presidente della Viva Senectus soc. coop.soc.

• Carmelo Culora, Progettista e Project manager della Rete SmartWebCo

• Pietro Garonna, Responsabile Area Turismo esperienziale della Rete BioFoodTour – SicilyFarmVillage

• Carmelo Puglisi e Maria Castellana, Esperti Laboratori espressivi ed organizzazione eventi

• Davide Cascio, Responsabile dei Castles Live Quiz e del SmartWebCo in Tour;

Hanno partecipato:

• Imbesi Salvatore, Luogo tenente della Guardia di Finanza di Mussomeli

• Giuseppe Tomaselli, Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Mussomeli

• Daniele Frangiamore, Assessore alle Politiche sociali del Comune di Mussomeli

• Jessica Valenza, Assessore alle Politiche giovanili ed all’Istruzione del Comune di Mussomeli

• Seby Lo Conte, Assessore al Turismo del Comune di Mussomeli e Referente della Rete dei Castelli di Sicilia

• Rappresentanti delle amministrazioni comunali di Acquaviva Platani, Campofranco, Sutera, Vallelunga Pratameno e Villalba

• Docenti e rappresentanti degli studenti degli istituti scolastici di Mussomeli: “G.B. Hodierna”, “Virgilio“, “P.E. Giudici”, “L. Da Vinci”

• Referenti ed operatori degli enti del terzo settore del territorio: ASD Don Bosco, Pro Loco Mussomeli,

Associazione Smile, Consulta giovanile di Mussomeli, ASD Amici della MTB, Pro Loco Villalba, ASD Villalba, ASD Eclipse, Ol3mare soc. coop. soc., Ass. Culturale “A Finestra” e ASD MTB Vallelunga.

Il progetto coinvolgerà fino a novembre 2022 • Circa 500 ragazzi e 200 famiglie dei comuni di Mussomeli, Acquaviva Platani, Campofranco, Sutera,

Vallelunga Pratameno e Villalba e dei comuni della Rete dei Castelli e della Rete BioFoodTour

• Un network formato già da: 6 Comuni, 2 cooperative, 4 scuole, 13 associazioni, 2 reti tematiche e territoriali ovvero diverse aziende agroalimentari e turistiche, circa 30 operatori tra professionisti,

esperti ed animatori e molti altri che si aggiungeranno ovvero cittadini, aziende, associazioni,

Tante le attività previste:

• Campus estivi residenziali immersivi presso villaggi turistici ed agriturismi

• Laboratori: Attività in piscina, Sport & Giochi d’un tempo; Pentathlon esperienziale con Mountain Bike e Trekking alla scoperta del territorio; Musica, Canto & Danza; Fisica è… Natura; Cortometraggi;

Progettazione & Start Up; Comunicazione & Marketing; Promozione turistica e dei prodotti tipici

• La nascita della “SmartWebCo Mussomeli”, una community territoriale tra cittadini, enti profit e no profit con piattaforma on line per confrontarsi sui bisogni da tramutare in soluzioni e per organizzare anche delle serate tematiche con “Live Quiz e Game Contest”

• La realizzazione di un’APP sul Turismo

• Visite esperienziali ad aziende agroalimentari ed eventi

• Work shop sulla cultura d’impresa, sulla progettazione e realizzazione di eventi culturali

• Progettazione ed organizzazione giorno 1 settembre del “Castle Experiences Event”, uno spettacolo medioevale con il coinvolgimento dei giovani della Rete dei Castelli e della Rete BioFoodTour nell’ambito del Castello Animato

I ragazzi incontreranno il territorio, racconteranno il territorio, sogneranno il territorio, interpreteranno il territorio e grazie a metodologie innovative si cercherà di:

• Fare emergere i talenti di ciascuno per valorizzarli dando vita a nuovi legami, favorendo il concetto di identità e il cambiamento di mentalità

• Sensibilizzare i minori affinché non si facciano “influenzare” ma che siano degli “influencers”, che non si facciano “contagiare” ma che “contagino” il comune e non solo di: condivisione, partecipazione, gioia, amore per se stessi, per l’altro e per il territorio.

Tra pochi giorni sarà pubblicato l’avviso per la selezione dei destinatari e la domanda di partecipazione al progetto sul sito del Comune di Mussomeli www.comunedimussomeli.it e sul canale Telegram SmartWebCo

Mussomeli https://t.me/smartwebcomussomeli dove è possibile reperire ogni informazione