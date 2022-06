La festa del Corpus Domini, momento di generosità e beneficienza per l’Associazione ViVi di Mussomeli.

MUSSOMELI – “Sorridere si può”…e l’Associazione ViVi non smette mai di dimostrarlo con le sue iniziative di solidarietà, pensando sempre generosamente a coloro che appunto hanno bisogno di un sorriso. Anche quest’anno, come in passato, l’Associazione coglie l’occasione per riproporre un progetto generoso a cui tiene tanto, ormai divenuto un appuntamento: il prossimo 19 giugno, in occasione della ricorrenza del Corpus Domini, celebrata nella Chiesa Madre, festa particolarmente sentita dal caro amico Vincenzo Ricotta, l’Associazione assegnerà, come di consueto, dei buoni da spendere per beni necessari e importanti, come libri di testo per la scuola o beni alimentari. Destinatari dei buoni alcuni ragazzi bisognosi, individuati dall’Associazione in seguito ad una scrupolosa ed oculata osservazione del tessuto socio-economico del paese. L’impegno dell’Associazione ViVi, dunque, continua senza sosta, animato dalla convinzione che anche in momenti difficili, anche lì dove regnano difficoltà e avversità, “sorridere si può”!