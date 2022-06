La consueta generosità di Padre Alessandro: mamme e bimbi ucraini trascorrono giornata spensierata in piscina

La generosità di padre Alessandro Giambra è sempre in prima linea e non si smentisce . Anche se da un anno , con grande dispiacere dei suoi parrocchiani , non è più a Caltanissetta a San Pio X ma è ritornato nel suo paese natio a San Cataldo come parroco nella chiesa di sant’Alberto Magno e alla Matrice . Si è reso disponibile per aiutare delle mamme ucraine insieme ai loro figli a trascorrere delle giornate rilassanti lontane dalla feroce guerra in un ambiente protetto. Gratuitamente ha invitato queste 11 famiglie all’Europark di Roccella insieme ai giovani della sua parrocchia . Le mamme ucraine insieme ai figli hanno gioito di questa giornata indimenticabile. Padre Alessandro ha messo loro a disposizione il pulmino per permettergli il trasporto e l’ingresso gratuito in piscina tutte le volte che lo desidereranno. Una calorosa accoglienza tipica di padre Alessandro che non ha esitato nell’aiutare queste donne che hanno lasciato i loro mariti al fronte e sono scappate con i piccoli per proteggerli dagli orrori di una guerra inconcepibile che non trova nessuna spiegazione logica tranne che nella follia umana .