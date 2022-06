Italia, lasciano la figlia di 3 anni in auto per fare un picnic: denunciati

Lasciano la figlia a dormire in auto mentre loro si stendono sull’erba per un picnic.

La piccola, svegliatasi sola nell’abitacolo, avrebbe iniziato a piangere attirando l’attenzione dei passanti che, non riuscendo a rintracciare i genitori, hanno chiamato i carabinieri. Solo dopo l’arrivo dei militari i due si sarebbero avvicinati e avrebbero provato a giustificarsi, ma per loro è comunque scattata la denuncia per abbandono di minore.

È successo a Bologna nel parcheggio di Villa Ghigi. La piccola, secondo quanto hanno detto i genitori, era stata lasciata in auto per non disturbarle il sonno mentre i due, una coppia bolognese, si erano stesi sul prato a 50 metri dall’auto, controllandola regolarmente. Chi ha accudito la bambina mentre piangeva ha però testimoniato che, per oltre dieci minuti, non si erano fatti vedere.