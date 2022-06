Il “Volta”… per una Caltanissetta più green

Gli studenti della 1R del Liceo scientifico “A. Volta”, di cui è dirigente il Prof. Vito Parisi, hanno realizzato, guidati dai docenti Giovanna Scarpulla, Concetta Di Marca e Salvatore Crucillà, un plastico sul tema “Noi e l’ambiente: il prodotto, denominato “…Per una città più sostenibile e green”, rappresenta l’elaborato finale di un progetto di educazione ambientale inserito nell’ambito della programmazione di educazione civica.

E’ stato assegnato agli studenti un compito di realtà, in cui si chiedeva di progettare il loro modello di “città sostenibile”, immaginando che il Comune di Caltanissetta avesse bandito un concorso per rendere più green la città.

Gli alunni hanno sviluppato il loro progetto attraverso un plastico, che rappresenta la riqualificazione della zona ai piedi del monte San Giuliano.

Per la realizzazione del prodotto sono stati utilizzati materiali il più possibile riciclabili: il pannello di legno per la base, la carta per le strade, per le case e per le montagne; è stato utilizzato del terreno organico per decorare il bosco e i campi coltivati.

“Il nostro modello di città sostenibile riesce ad unire innovazione e sviluppo tecnologico per il benessere della natura e la salute dei cittadini” hanno dichiarato Raffaele La Placa, Giuseppe La Monica, Carlotta Scarpulla e Gaia Sortino, i quattro studenti che si sono cimentati nella realizzazione del plastico.

Analizzando le varie componenti del plastico realizzato, la città sfrutta tutte le fonti di energia rinnovabili, quali pale eoliche da installare in cima alle colline più ventilate e pannelli fotovoltaici sui tetti delle case, in grado di convertire l’energia solare in energia da noi utilizzabile. Le auto circolanti sono tutte rigorosamente elettriche e si possono ricaricare nelle apposite colonnine posizionate per la città. I complessi residenziali sono dei perfetti esempi di edilizia sostenibile e infatti sono costruite con materiale non inquinanti e riciclati e si integrano nell’ambiente naturale circostante.

L’obiettivo principale è quello di ridurre al minimo l’impatto sull’ecosistema dal punto di vista dei consumi e dell’ inquinamento, ma anche di dare la possibilità ai cittadini di godere dei benefici di una vita salutare e a contatto con la natura in una città in cui non mancano l’innovazione e i servizi.

In questo ambiente ideale, si potrebbe usufruire di grandi parchi e giardini, dove trascorrere tranquillamente le proprie giornate, nonché di strutture sportive come il campo da calcio dove praticare attività fisica.

L’idea degli “orti cittadini” è una soluzione che più di altre promuove lo sviluppo sostenibile, crea reti economiche e sociali. Sono orti condivisi tra la gente del quartiere, sono veri e propri spazi sottratti all’incuria, terreni incolti che vengono trasformati in zone coltivate, dove far crescere cibo biologico e salutare, ma anche relazioni umane.

Sono stati collocati anche “cassonetti intelligenti” per imballaggi liquidi, cioè dispositivi che accettano bottiglie usate e restituiscono denaro all’utente per invogliare tutti a rendere più ecologica e pulita la città.

“Siamo tutti responsabili dell’ambiente in cui viviamo, per questo motivo abbiamo selezionato nel nostro piccolo delle proposte per rendere Caltanissetta una città sostenibile. Abbiamo preso spunto da quello che è stato realizzato in altre città e questo ci ha fatto capire che non è poi così impossibile creare delle soluzioni per vivere meglio e rispettare l’ambiente” afferma Raffaele La Placa, alunno coordinatore del progetto.

Con queste piccole e semplici esperienze, insieme ad altre realizzate in collaborazione con Lega Ambiente, l’I.I.S. “A. Volta” promuove stili di vita più sani ed ecologici. Iniziative simili sono di grande aiuto alla nuove generazioni, in quanto le sensibilizzano a idee di città più sostenibili e green, idee che, con il contributo di tutti, possono diventare realtà.