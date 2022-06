Di Maio verso l’addio a M5s: fonderà “Insieme per il futuro”

Potrebbe chiamarsi “Insieme per il futuro”, a quanto si apprende, il nuovo gruppo parlamentare guidato da Luigi Di Maio . Secondo quanto appreso da Agenzia Nova, 50 i parlamentari pronti ad aderire alla nuova forza politica che nei prossimi giorni dovrebbe vedere la luce. Di Maio sarebbe in contatto anche con il sindaco Di Milano, Beppe Sala, sempre più determinato a costruire una forza liberale democratica e ambientalista.

Sempre secondo le indiscrezioni, il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, per il momento non starebbe pensando Di far cadere il governo. Nelle elezioni, infatti, l’M5 vorrebbe arrivare almeno al 7 per cento, mentre la nuova forza politica di Di Maio potrebbe non superare la soglia di sbarramento.

Le fonti sostengono inoltre che la scissione del ministro degli Esteri dal Movimento potrebbe essere un detonatore per una “rivolta” all’interno della Lega, con alcuni esponenti del Carroccio che starebbero aspettando gli esiti dei ballottaggi per tentare di disarcionare Salvini. Un quadro politico in rapide evoluzione che potrebbe portare anche alla presentazione, alle elezioni, di nuove liste centriste.