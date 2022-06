Delia. Da domani c’è la distribuzione “porta a porta” dei nuovi mastelli per la raccolta differenziata

DELIA. Domani comincerà la distribuzione “porta a porta” dei nuovi mastelli per la raccolta differenziata muniti ognuno di codice a barre. Saranno cinque per ogni utenza domestica (carta, vetro, plastica, umido e indifferenziato).

Ogni Cittadino al momento della consegna deve mostrare la tessera sanitaria, la quale permetterà di associare all’immobile censito i cinque nuovi mastelli. Lo ha reso noto il sindaco Gianfilippo Bancheri.

Il primo cittadino ha anche spiegato che, alla fine della consegna, gli operatori ecologici avranno l’obbligo di ritirare il rifiuto depositato solo ed esclusivamente all’interno dei suddetti cinque contenitori.

“Qualora – ha spiegato – qualche Cittadino non dovesse essere a casa al momento della consegna sarà lasciato un recapito telefonico per permettere di ricevere la consegna in un altro giorno. Successivamente, dopo le utenze domestiche, sarà effettuata la consegna anche alle utenze commerciali (es. bar, ristoranti e pizzerie)”.