Delegazione ACI Sport Sicilia, nuove abilitazioni per i piloti

Il Delegato/Fiduciario ACI Sport Sicilia Daniele Settimo ha annunciato che sono previste lunedì 27 giugno delle sessioni per abilitazione e passaggio di licenza per i piloti.

L’iniziativa, che sarà ospitata dall’Autodromo di Pergusa, è organizzata come sempre dalla Scuola Federale ACI Sport “Michele Alboreto” in stretta collaborazione con la Delegazione ACI Sport Sicilia ed è dedicata ai conduttori della regione che devono avere l’abilitazione o per i quali è necessario un passaggio di licenza a grado superiore. Per chiedere l’abilitazione o il passaggio di licenza a livello superiore è necessario iscriversi presso la Scuola Federale all’indirizzo apostoli@scuolafederale.acisport.it, o anche presso la Segreteria della Delegazione ACI Sport Sicilia all’indirizzo segreteria@acisportdelegazionesicilia.it .

Ad assistere i piloti candidati saranno gli istruttori Federali, come sempre coordinati dal Direttore della Scuola Raffaele Giammaria.

-“Contare sulla continua e costante collaborazione e disponibilità di Mario Sgrò, Presidente dell’Ente Autodromo Pergusa infonde naturalmente molta serenità nello sviluppo delle varie iniziative – afferma Daniele Settimo – La proficua collaborazione con la Scuola Federale ed il concreto rapporto di stima e fiducia con il Direttore Raffaele Giammaria, consentono di poter venire incontro puntualmente alle esigenze dei piloti della nostra regione. E’ certamente un ottimo segnale avere delle continue richieste di abilitazione, come poter contare su istruttori Federali presenti in Sicilia è sinonimo di un’offerta di servizi completi e puntuali allo sport”-.

Il programma e la data saranno ufficializzati a breve e ne sarà data ampia diffusione.