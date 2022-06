Da Caltanissetta a Baku: sei Ufficiali di gara dell’associazione Anzaldi nelle piste della Formula 1

Al GP Azerbaijan F1 ci sarà una piccola rappresentanza di Caltanissetta: sei rappresentanti dell’Associazione Anzaldi saranno nel circuito cittadini in veste di Ufficiali di gara.

Una grande soddisfazione per Carmelo Saia, Giuseppe Ilardo, Mimmo Riccioli, Lillo La Verde, Annet La Rizza e Sergio Falzone.

Dal 10 al 12 giugno i 6 alfieri, a circa 4mila Km di distanza da casa, vivranno un’esperienza indimenticabile che li catapulterà in un percorso fatto di rettilinei velocissimi e curve più lente per una lunghezza complessiva di 6.003 metri.

Tutti gli altri dovranno “accontentarsi” di vedere la gara alle 13 in diretta su Sky e Now o alle 18 in differita su Tv8.

Diventare un ufficiale di una gara di F1 non è un percorso immediato ma ci vuole tempo, formazione, esperienza e tante gare all’attivo. Questa figura è considerata indispensabile nell’organizzazione delle gare e, a seconda della qualifica per la quale sono stati abilitati, svolgono compiti di controllo e sorveglianza.

Chi ha veramente questa passione può coronare il proprio sogno ed essere parte integrante di una macchina organizzativa internazionale perfettamente funzionante.

E i 6 Nisseni dell’associazione Anzaldi sono riusciti a meritare questo importante ruolo.