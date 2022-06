Campofranco, Giunta Nuara assegnate le deleghe. Lipari vicesindaco

CAMPOFRANCO – L’impegno e le attività fatte dovranno contraddistinguere l’Amministrazione comunale e il sindaco Rosario Nuara appena eletti. Queste sono state le prime parole pronunciate da Rosario Nuara appena eletto lunedì 13. Il neo sindaco non ha perso tempo, con i quattro assessori già designasti prima delle elezioni, 8 giorni dopo l’esito delle elezioni ha provveduto a nominare il vice sindaco ed i quattro assessori, che hanno pure già prestato giuramento. Il sindaco Rosario Nuara ha nominato vice sindaco Enrico Lipari 37 anni, consigliere comunale uscente e che 5 anni fa era candidato sindaco. Il professore Enrico Lipari che come assessore ha avuto assegnate le deleghe a Sport e Cultura, Politiche Economiche e Sviluppo, Politiche Ambientali, Pubblica Istruzione. Calogero Scozzaro 59 anni, consigliere comunale più eletto con 280 preferenze sarà assessore al Verde Pubblico, Manutenzione, Politiche Agricole. Quattro deleghe a Calogero Caltagirone 54 anni, assessore alla Polizia Municipale, Viabilità, Servizi Cimiteriali, Attività Produttive. Ad Alba Rita Provenzano 44 anni, unica assessore donna presente in Giunta, le deleghe al Personale, Politiche Sociali e Socio Assistenziali, Politiche Giovanili e Volontariato. Il sindaco Rosario Nuara ha mantenuto per se le deleghe al Bilancio, Lavori Pubblici, Igiene Sanità e Tradizioni Popolari. La legge regionale 6 del 2011 prevede che la caricadi Assessore è compatibile con quella di Consigliere Comunale, stabilendo che la Giunta comunale non può essere composta da Consiglieri in misura superiore alla metà dei propri componenti. Questo vuol dire che almeno 2 assessori su 4 dovranno dimettersi e farlo nei prossimi 10 giorni, indicando la propria opzione ad una delle due cariche, per non decadere da assessore. Nell’ordine Giuseppe Schillaci, Maria Rita Giuliano, Clarissa Vitellaro, Nazzarena Antinoro sono i Consiglieri comunali rimasti fuori dal Consiglio in prima battuta e che saranno chiamati in base ai posti disponibili ad entrare in Consiglio. Il primo Consiglio comunale, in programma mercoledì 29 che dovrà oltre che far insediare i neo eletti consiglieri, sostituire tra i Consiglieri di minoranza il defunto Salvatore Nuara con Francesco Scannella. (FONTE: LASICILIA – Gandolfo Maria Pepe