Campofranco, già al lavoro il sindaco Saro Nuara: “umiltà ed impegno” sue prime parole

CAMPOFRANCO – E’ iniziata a tutti gli effetti l’era Rosario Nuara al comune di Campofranco. Il neoeletto Sindaco domenica ha preso 1.372 preferenze pari all’83,30%. Lunedì è stato il giorno dello scrutinio e dell’ufficializzazione del risultato, a cui è seguito una lunga festa. Martedì è stato il giorno più intenso per “Sarino” Nuara, quello della proclamazione e del passaggio di consegne con l’uscente Rino Pitanza e ieri mattina il neo Sindaco ha preso possesso del suo ufficio, cominciando il quinquennio da sindaco di Campofranco. Un martedì pieno di impegni per Nuara, alle 16 è stato proclamato Sindaco, dopo che i presidenti dei quattro seggi elettorali si sono riuniti per chiudere i verbali e procedere all’ufficializzazione dei risultati e alla proclamazione dei del nuovo sindaco. Alle 18.30 il nuovo sindaco, con i suoi più stretti collaboratori, presenti tra gli altri gli assessori Enrico Lipari, Calogero Caltagirone, Alba Provenzano, Calogero Scozzaro ed neo eletti Consiglieri comunali Rocco Corsaro, Concetta Casà di maggioranza, Salvatore Nuara e Salvatore Tulumello di minoranza, sono stati raggiunti dal sindaco uscente Rino Pitanza per il passaggio di consegne. Alla presenza della Segretaria comunale Concettina Nicosia e della responsabile dell’area finanziaria Giulia Monastero sono state messe le firme e c’è stato il passaggio della fascia da Rino Pitanza a Rosario Nuara. Il vecchio sindaco si è complimentato con il nuovo, il quale molto emozionato ha iniziato il suo mandato, utilizzando due parole umiltà ed impegno. Saranno queste le basi dell’amministrazione Nuara, la quale è già a lavoro per il bene di Campofranco. Nel fine settimana è prevista la festa con la cittadinanza, dopo si procederà alla convocazione del Consiglio comunale, con l’elezione del presidente e del vice presidente ed il giuramento dei nuovi consiglieri eletti. Nuovo Consiglio comunale composto da 12 Consiglieri, 8 di maggioranza Calogero Scozzaro, Concetta Casà, Alba Provenzano, Rocco Corsaro, Anna Falletta, Enrico Lipari, Calogero Caltagirone, Lino Maida e 4 di minoranza Benedetto Bonacotta, Salvatore Nuara, Carlo Spoto, Salvatore Tulumello. ( FONTE LA SICILIA: Gandolfo Maria Pepe)