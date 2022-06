Caltanissetta, Studio 21: saggio di danza il 6 luglio, coreografie di Pole Dance curate dal talentuoso Cristian Pace

Ferve l’attesa in casa Studio 21 per il saggio di danza di fine anno in programma mercoledì 6 luglio al teatro Rosso di San Secondo a Caltanissetta. Dopo due anni di pandemia sul palco l’evento “The Lion King” che ha già catalizzato l’attenzione del capoluogo nisseno: titolo che lascia intuire qualcosa ma, per i dettagli bisognerà attendere ancora qualche giorno.

Ottavio Ventura, poliedrico ed inventivo, direttore dello Studio 21 ha soltanto svelato che nello spettacolo sono previste numerose coreografie di Pole Dance, disciplina che la sua scuola ha introdotto a Caltanissetta.

La parte tecnica è affidata al talentuoso nisseno Cristian Pace, ballerino che si è altamente specializzato nella Pole Dance a partire dal 2020, seguito dall’insegnante Alice Lombardo con la scuola A.L Pole Studio di Catania. Dopo 2 anni di duro lavoro è approdato nel corpo insegnanti dell’entourage etneo e poi ha iniziato la sua opera a Caltanissetta.

Cristian durante il suo percorso ha vinto il pole heart a novembre 2021 e nel maggio 2022 si è classificato al secondo posto con la categoria “Gruppi”. Un vero talento nella disciplina: la sua prossima gara è in programma a Settembre.