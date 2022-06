Caltanissetta, Paolo Anzaldi responsabile igiene ambientale FP Cgil: “Incontro urgente su assunzione operatori ecologici, selezione di evidenza pubblica”

CALTANISSETTA – RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. Siamo tornati a sollecitare un incontro urgente alla Impianti SRR SUD in merito alla bozza di bando per l’assunzione degli operatori ecologici che dovranno operare nell’ambito della zona sud della provincia e riteniamo che sia urgente che si attivi subito un tavolo di confronto con le organizzazioni sindacali considerato inoltre che non ci risulta corrispondere al vero quanto dichiarato da parte dell’ingegnere Picone ossia che quanto inserito in ogni punto della bozza sia il frutto di ciò che è stato raggiunto nei vari incontri con le organizzazioni sindacali.

Ed è proprio in quest’ottica che abbiamo anche chiesto immediato riscontro in merito ad alcuni articoli contenuti nella bozza di avviso e che si riferiscono: all’ oggetto della selezione di evidenza pubblica, ai requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione, ai requisiti richiesti per la partecipazione, alle modalità della selezione, all’inserimento della prova orale, ai criteri di definizione della graduatoria e alla procedura di assunzione prevista nella bozza del bando.

Sono questi punti fondamentali che abbisognano della condivisione delle parti e non possono che essere discussi e ridefiniti per garantire l’occupazione dei lavoratori . E’ altrettanto necessario che si garantisca massima trasparenza e legittimità all’intero percorso e pertanto il tavolo sindacale deve essere convocato al più presto.

Il Responsabile Igiene Ambientale FP Cgil Paolo Anzaldi